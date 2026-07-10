Фінляндія запроваджувала обмеження у повітряному та морському русі через загрозу дронів

Збройні сили Фінляндії вранці 10 липня запроваджували тимчасові обмеження повітряного і морського простору в районі міста Котка, що на узбережжі Фінської затоки.

Про це фінські Збройні сили повідомили в X, передає "Європейська правда".

Обмеження руху запровадили через можливе потрапляння безпілотників у повітряний простір країни.

Обмеження у повітрі та на морі почали діяти о 4 ранку. Їх скасували приблизно о 5:25.

Військові зазначили, що це був запобіжний захід, метою якого є гарантування безпеки сторонніх осіб та забезпечення умов для діяльності органів влади з протидії можливим безпілотним літальним апаратам.

Пресслужба Генерального штабу Збройних сил Фінляндії повідомила мовнику Yle, що у повітряному просторі країни не було виявлено жодних безпілотників.

Подібних заходів Фінляндія вживала у понеділок, 6 липня. Вони були пов’язані з атаками українських безпілотників на Росію.

У суботу Фінляндія також обмежувала повітряний та морський рух в східній частині Фінської затоки. Згодом там заявили, що обмеження були пов’язані з атакою України по цілях у РФ довкола Петербурга.