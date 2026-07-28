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У Німеччині в аеропорту протестували проти депортаційного рейсу до Афганістану

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Новини — Вівторок, 28 липня 2026, 10:19 — Уляна Кричковська-Богданова

Вранці у вівторок, 28 липня, в аеропорту Лейпциг/Галле відбувся мітинг у відповідь на черговий депортаційний рейс до Афганістану. 

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

За даними управління з питань громадського порядку, рано-вранці у залі вильоту аеропорту Лейпциг/Галле зібралося 250 осіб для мітингу проти чергового депортаційного рейсу. У протесті також взяли участь кілька афганців. 

Демонстрація супроводжувалася значною присутністю поліції.

Фото: Tagesschau
Фото: Tagesschau

Як зазначається, літак Airbus має вилетіти через турецьке місто Трабзон до Кабула. Втім, невідомо, скільки людей було депортовано.

Окрім цього, під час акції також піддавали критиці співпрацю федерального уряду з радикальним ісламістським режимом "Талібан". 

В лютому Німеччина депортувала 20 осіб до Афганістану в рамках першої партії депортованих, про яку було безпосередньо домовлено з "Талібаном". 

У червні стало відомо, що у консультації з "Талібаном" німецький уряд прискорює депортацію афганських злочинців на батьківщину. 

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Німеччина Афганістан
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