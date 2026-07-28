У Німеччині в аеропорту протестували проти депортаційного рейсу до Афганістану

Вранці у вівторок, 28 липня, в аеропорту Лейпциг/Галле відбувся мітинг у відповідь на черговий депортаційний рейс до Афганістану.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

За даними управління з питань громадського порядку, рано-вранці у залі вильоту аеропорту Лейпциг/Галле зібралося 250 осіб для мітингу проти чергового депортаційного рейсу. У протесті також взяли участь кілька афганців.

Демонстрація супроводжувалася значною присутністю поліції.

Фото: Tagesschau

Як зазначається, літак Airbus має вилетіти через турецьке місто Трабзон до Кабула. Втім, невідомо, скільки людей було депортовано.

Окрім цього, під час акції також піддавали критиці співпрацю федерального уряду з радикальним ісламістським режимом "Талібан".

В лютому Німеччина депортувала 20 осіб до Афганістану в рамках першої партії депортованих, про яку було безпосередньо домовлено з "Талібаном".

У червні стало відомо, що у консультації з "Талібаном" німецький уряд прискорює депортацію афганських злочинців на батьківщину.