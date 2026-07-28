У Німеччині в аеропорту протестували проти депортаційного рейсу до Афганістану
Новини — Вівторок, 28 липня 2026, 10:19 —
Вранці у вівторок, 28 липня, в аеропорту Лейпциг/Галле відбувся мітинг у відповідь на черговий депортаційний рейс до Афганістану.
Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".
За даними управління з питань громадського порядку, рано-вранці у залі вильоту аеропорту Лейпциг/Галле зібралося 250 осіб для мітингу проти чергового депортаційного рейсу. У протесті також взяли участь кілька афганців.
Демонстрація супроводжувалася значною присутністю поліції.
Як зазначається, літак Airbus має вилетіти через турецьке місто Трабзон до Кабула. Втім, невідомо, скільки людей було депортовано.
Окрім цього, під час акції також піддавали критиці співпрацю федерального уряду з радикальним ісламістським режимом "Талібан".
В лютому Німеччина депортувала 20 осіб до Афганістану в рамках першої партії депортованих, про яку було безпосередньо домовлено з "Талібаном".
У червні стало відомо, що у консультації з "Талібаном" німецький уряд прискорює депортацію афганських злочинців на батьківщину.