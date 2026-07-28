В Германии в аэропорту прошли протесты против депортационного рейса в Афганистан

Утром во вторник, 28 июля, в аэропорту Лейпциг/Халле состоялся митинг в ответ на очередной депортационный рейс в Афганистан.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

По данным управления по вопросам общественного порядка, рано утром в зале вылета аэропорта Лейпциг/Халле собралось 250 человек для митинга против очередного депортационного рейса. В протесте также приняли участие несколько афганцев.

Демонстрация сопровождалась значительным присутствием полиции.

Фото: Tagesschau

Как отмечается, самолет Airbus должен вылететь через турецкий город Трабзон в Кабул. Впрочем, неизвестно, сколько человек было депортировано.

Кроме того, во время акции также подвергалось критике сотрудничество федерального правительства с радикальным исламистским режимом "Талибан".

В феврале Германия депортировала 20 человек в Афганистан в рамках первой партии депортированных, о которой было непосредственно договорено с "Талибаном".

В июне стало известно, что в консультации с "Талибаном" немецкое правительство ускоряет депортацию афганских преступников на родину.