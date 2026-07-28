Новый посол Франции прибыл в Киев

Новый посол Франции в Украине Брис Рокфей прибыл в Киев и вручил копии верительных грамот.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили на страницах посольства.

Брис Рокфей после прибытия в Киев вручил копии верительных грамот в МИД Украины, а также почтил память украинских защитников у стен Михайловского златоверхого собора.

"Начиная работу в должности посла Франции в Украине, я сегодня здесь, у Стены памяти, чтобы почтить героев, отдавших жизнь за свою Родину", – отметил посол.

Рокфей был назначен новым послом Франции в Украине указом президента Эмманюэля Макрона от 13 июля. Он анонсировал свой приезд в Украину в минувшие выходные, записав видеообращение на украинском языке.

До этого дипмиссию Франции в Киеве в течение трех лет возглавлял Гаэль Весьер. Он возвращается в Париж и возглавит Центр кризисной поддержки Министерства Европы и иностранных дел.

Работу в Украине завершает также посол Германии Хайко Томс. Издание Spiegel сообщало, что на смену Томсу на посту посла в Украине избрали дипломата Бориса Руге из штаб-квартиры НАТО.