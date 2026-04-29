ЗМІ: уряд Німеччини обрав на посаду посла у Києві топпосадовця з НАТО

Уряд Німеччини у середу має ухвалити рішення про переведення дипломата Бориса Руге зі штаб-квартири НАТО на посаду посла в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо Spiegel.

Борис Руге, який наразі обіймає посаду помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки, за інформацією видання, стане новим послом Німеччини в Києві.

Борис Руге

Затвердження урядом на засіданні в середу вважається формальністю.

Борис Руге обійняв посаду помічника генерального секретаря з політичних питань та політики безпеки у вересні 2023 року. Він очолює групу, відповідальну за політичні питання в рамках Міжнародного секретаріату НАТО, зокрема за партнерські відносини, розширення Альянсу, політику щодо Росії, а також контроль над озброєннями.

До роботи в Брюсселі 64-річний дипломат, серед іншого, був заступником голови Мюнхенської конференції з безпеки, посланником у посольстві у Вашингтоні, а також послом у Ер-Ріяді.

Почавши дипломатичну кар’єру в 1989 році, Руге значну частину своєї кар’єри присвятив питанням політики безпеки та стабілізації. Він працював у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі під час повітряної кампанії в Косові.

Пізніше він обіймав посаду головного політичного радника двох командувачів Сил НАТО в Косові, а також очолював політичний департамент в офісі високого представника в Боснії і Герцеговині.

Посада в Києві стала вакантною досить несподівано, після того, як у лютому стало відомо про переведення посла Гайко Томса до Мадрида.

Томс обійняв цю посаду в Україні лише минулого літа на прохання глави МЗС Йоганна Вадефуля – після того, як уряд Німеччини призначив Мартіна Єгера на посаду голови Федеральної розвідувальної служби.

Як вже повідомило видання кілька днів тому, посаду заступника посла в українській столиці також потрібно заповнити: нинішній тимчасовий повірений у справах та керівник економічного відділу представництва Максиміліан Раш має стати новим віцепрезидентом Федеральної розвідувальної служби. Раш вважається бажаним кандидатом керівника служби Мартіна Єгера.

