Посол Німеччини завершує роботу в Україні

Керівник МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з послом Німеччини Гайко Томсом, який завершує свою дипломатичну місію в Україні.

Про це Сибіга написав у соцмережі Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга наголосив, що за останні роки двосторонні відносини України і Німеччини досягли безпрецедентного рівня. Особливо важливим кроком стало проведення першого засідання українсько-німецьких міжурядових консультацій на рівні лідерів та перехід відносин у статус стратегічного партнерства.

"Високо цінуємо особистий внесок Гайка Томса у зміцнення співпраці між Україною та Німеччиною в один із найскладніших періодів нашої історії", – написав глава МЗС.

Він подякував Німеччині за її лідерську роль у політичній, військовій, енергетичній та гуманітарній підтримці України та відзначив провідну роль Берліна у створенні "антибалістичної коаліції".

Окремо Сибіга висловив вдячність Німеччині за активну підтримку просування України на шляху до членства в Європейському Союзі, зокрема за сприяння відкриттю шостого переговорного кластера "Зовнішні відносини".

"Побажав Гайку Томсу успіхів у подальшій дипломатичній діяльності. Щиро вдячний Німеччині за незмінну солідарність з Україною та українським народом", – написав Сибіга.

Очікується, що Томс очолить посольство Німеччини в Іспанії.

Томс розпочав роботу в Україні лише минулого року, після того, як німецький уряд призначив Мартіна Єгера, який був послом у Києві, на посаду голови Федеральної розвідувальної служби (BND).

Видання Spiegel повідомляло, що на заміну Томсу на посаді посла в Україні обрали дипломата Бориса Руге зі штаб-квартири НАТО.

Читайте травневе інтерв’ю Гайко Томса "Європейській правді".