Туск звернувся до Навроцького після нападу на українську пару у Вроцлаві

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві заявив, що зростання насильства в країні пов’язане з тим, що радикально налаштовані групи відчувають політичну підтримку, а також звернувся до польського президента Кароля Навроцького.

Про це він сказав перед засіданням уряду у вівторок, 28 липня, цитують Onet та RMF24, пише "Європейська правда".

Туск заявив, що Польща мусить вести "рішучу боротьбу проти насильства".

"Ми мусимо вести рішучу боротьбу проти цього насильства, адже бандити, хулігани та ця культура насильства стають дедалі зухвалішими й нахабнішими, а ще й тому, що вони отримали політичну підтримку. Це не випадково, що чоловік, який побив українку, хвалився, нібито він є захисником кордонів", – сказав прем’єр Польщі.

Тому Туск вирішив звернутися безпосередньо до Навроцького "з проханням перервати своє мовчання щодо цього". Також він закликав президента звернути увагу на діяльність радикальних угруповань.

Прем’єр-міністр висловив надію, що правоохоронні органи зроблять усе від них залежне, аби винні у таких інцидентах були швидко затримані та ефективно покарані в майбутньому.

Окрім цього, він також згадав про незалежну профспілку "Солідарність" й наголосив, що завдяки їй Польща здобула "унікальне становище у світі".

"Зараз цю спадщину знищують бандити, хулігани та звичайні злочинці, які б’ють і принижують людей лише за те, що ті розмовляють із трохи іншим акцентом", – зауважив прем'єр.

Також Туск наголосив, що напади на українців суперечать інтересам самої Польщі й закликав поляків реагувати та негайно повідомляти про такі акти насильства.

"Не будьте байдужими. Ми знаємо, що байдужість є коренем злочину. Це ідеальне середовище для розквіту хуліганів, жорстоких злочинців та зла. Ми мусимо про це пам’ятати", – додав польський прем’єр.

У неділю, 26 липня, у польському місті Вроцлав напали на молоду українську пару. Зазначається, що пара зайшла до магазину неподалік від свого будинку, а після того, як вони вийшли на вулицю, кілька чоловіків почали переслідувати їх. Причиною нападу, як стверджується, став "їхній акцент".

Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало до оперативної реакції польських правоохоронців на інцидент, внаслідок якого постраждали українці. Очільник МЗС Андрій Сибіга доручив генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування.

Пізніше міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський повідомив про затримання двох чоловіків.