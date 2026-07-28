Туск обратился к Навроцкому после нападения на украинскую пару во Вроцлаве

Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве заявил, что рост насилия в стране связан с тем, что радикально настроенные группы чувствуют политическую поддержку, а также обратился к польскому президенту Каролю Навроцкому.

Об этом он сказал перед заседанием правительства во вторник, 28 июля, как цитируют Onet и RMF24, пишет "Европейская правда".

Туск заявил, что Польша должна вести "решительную борьбу против насилия".

"Мы должны вести решительную борьбу против этого насилия, ведь бандиты, хулиганы и эта культура насилия становятся всё более дерзкими и наглыми, а ещё и потому, что они получили политическую поддержку. Не случайно мужчина, избивший украинку, хвастался, будто он является защитником границ", – сказал премьер Польши.

Поэтому Туск решил обратиться непосредственно к Навроцкому "с просьбой прервать свое молчание по этому поводу". Также он призвал президента обратить внимание на деятельность радикальных группировок.

Премьер-министр выразил надежду, что правоохранительные органы сделают все от них зависящее, чтобы виновные в таких инцидентах были быстро задержаны и эффективно наказаны в будущем.

Кроме того, он также упомянул о независимом профсоюзе "Солидарность" и подчеркнул, что благодаря ему Польша завоевала "уникальное положение в мире".

"Сейчас это наследие уничтожают бандиты, хулиганы и обычные преступники, которые избивают и унижают людей только за то, что те говорят с немного другим акцентом", – отметил премьер.

Также Туск подчеркнул, что нападения на украинцев противоречат интересам самой Польши, и призвал поляков реагировать и немедленно сообщать о таких актах насилия.

"Не будьте равнодушными. Мы знаем, что равнодушие – это корень преступления. Это идеальная среда для процветания хулиганов, жестоких преступников и зла. Мы должны об этом помнить", – добавил польский премьер.

В воскресенье, 26 июля, в польском городе Вроцлав напали на молодую украинскую пару. Отмечается, что пара зашла в магазин недалеко от своего дома, а после того, как они вышли на улицу, несколько мужчин начали преследовать их. Причиной нападения, как утверждается, стал "их акцент".