Укр Рус Eng

У Франції затримали підозрюваного у причетності до кількох лісових пожеж

Новини — Вівторок, 28 липня 2026, 14:08 — Марія Ємець

У Франції затримали молодика, якого підозрюють у причетності до кількох займань на природі, що переросли у лісові пожежі. 

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда". 

У жандармерії повідомили про затримання 23-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до займань рослинності на території південного департаменту Вар – одного з кількох на території Франції, які найбільше потерпають від лісових пожеж. 

Йому висунули офіційні звинувачення та залишили під вартою. 

За даними від джерел, знайомих з деталями справи, його підозрюють у підпалах в період з 19 по 24 липня в районі населених пунктів Бріньоль, Кабасс та Вен-сюр-Карамі. 

Основним доказом стали відеозаписи з камер спостереження. У межах розслідування планують також психіатричну експертизу. 

Франція вже близько тижня потерпає від безпрецедентних лісових пожеж, що спустошили десятки тисяч гектарів території і спричинили евакуацію понад 200 тисяч людей. Найбільше постраждав департамент Жиронда на південному заході. У вівторок евакуацію оголосили у новій місцевості. 

За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція інциденти стихійні лиха
Реклама: