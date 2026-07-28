У Франції оголошують нову евакуацію через загострення ситуації з пожежами

У Франції влада видала розпорядження про евакуацію майже 4 тисяч осіб з кемпінгів, туристичних резиденцій, курортних селищ та розважальних парків у районі Лакано на Атлантичному узбережжі на тлі загострення ситуації з лісовими пожежами.

Про це повідомляє France 24, інформує "Європейська правда".

Регіональна влада департаменту Жиронда повідомила, що евакуація охопила курорт Lacanau Ocean та обидва береги озера Лакано.

Мешканцям було наказано взяти з собою особисті речі, дотримуватися інструкцій з надзвичайних ситуацій та не повертатися до місця проживання, доки влада не дозволить це зробити.

Розпорядження про евакуацію з’явилось на тлі того, як погіршення погодних умов загрожувало посиленням лісових пожеж.

Франція вже кілька днів потерпає від масштабних лісових пожеж. Найгірша ситуація наразі спостерігається у департаменті Жиронда. За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж звернувся з проханням про активацію Механізму цивільного захисту Європейського Союзу внаслідок пожеж, які охопили країну.

У Єврокомісії попередили, що Механізм цивільного захисту ЄС вже вичерпує свої можливості у гасінні лісових пожеж.