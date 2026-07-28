Во Франции задержали подозреваемого в причастности к нескольким лесным пожарам

Во Франции задержали молодого человека, которого подозревают в причастности к нескольким возгораниям на природе, переросшим в лесные пожары.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В жандармерии сообщили о задержании 23-летнего мужчины, которого подозревают в причастности к возгораниям растительности на территории южного департамента Вар – одного из нескольких департаментов Франции, наиболее страдающих от лесных пожаров.

Молодому человеку предъявили официальные обвинения и оставили под стражей.

По данным источников, знакомых с деталями дела, его подозревают в поджогах в период с 19 по 24 июля в районе населенных пунктов Бриньоль, Кабасс и Вен-сюр-Карами.

Основным доказательством стали видеозаписи с камер наблюдения. В рамках расследования также планируется провести психиатрическую экспертизу.

Франция уже около недели страдает от беспрецедентных лесных пожаров, которые опустошили десятки тысяч гектаров территории и привели к эвакуации более 200 тысяч человек. Больше всего пострадал департамент Жиронда на юго-западе. Во вторник эвакуацию объявили в новом районе.

По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить до осени.