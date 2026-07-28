У ЄС нагадали країнам, що пропустили літак Нетаньягу, про необхідність виконання ордерів МКС

Євросоюз закликає всі держави-члени ЄС забезпечити повну співпрацю з Міжнародним кримінальним судом (МКС), зокрема шляхом виконання його ордерів на арешт.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Ануар ель Ануні.

Речник коментував на прохання журналістів факт надання Грецією, Італією та Францією їхнього повітряного простору літаку прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, проти якого виданий ордер на арешт від МКС.

"У 2023 році ми мали висновки Ради ЄС, про які я тут нагадаю, де Рада закликає всі держави забезпечити повну співпрацю з Судом, зокрема шляхом швидкого виконання невиконаних ордерів на арешт", – заявив ель Ануні.

Він наголосив, що ЄС "підтримує МКС і принципи, викладені в Римському статуті".

"Ми, як ЄС, поважаємо незалежність і неупередженість Суду. І ми твердо віддані міжнародному кримінальному правосуддю та боротьбі з безкарністю", – підкреслив речник Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що літак прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, прямуючи у Вашингтон 27 липня, перетнув повітряний простір трьох держав Євросоюзу – Греції, Італії та Франції.

Як відомо, МКС видав ордер на арешт Нетаньягу та деяких інших ізраїльських топпосадовців у зв’язку з можливими воєнними злочинами під час операції Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Гази після подій жовтня 2023 року.

Нетаньягу, як і президент України Володимир Зеленський, 28 липня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, а також буде присутній на похороні сенатора Ліндсі Грема у Вашингтоні.

Раніше новий премʼєр Угорщини Петер Мадяр заявляв, що його країна буде зобов'язана на вимогу Міжнародного кримінального суду затримати прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, якщо той в'їде на угорську територію.

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