В ЕС напомнили странам, пропустившим самолет Нетаньяху, о необходимости исполнять ордеры МУС

Евросоюз призывает все государства-члены ЕС обеспечить полное сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС), в частности путем исполнения его ордеров на арест.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, напомнил пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар эль-Ануни.

Он комментировал по просьбе журналистов факт предоставления Грецией, Италией и Францией своего воздушного пространства самолету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого выдан ордер на арест со стороны МУС.

"В 2023 году у нас были выводы Совета ЕС, о которых я здесь напомню, где Совет призывает все государства обеспечить полное сотрудничество с Судом, в частности путем скорейшего исполнения неисполненных ордеров на арест", – заявил эль Ануни.

Он подчеркнул, что ЕС "поддерживает МУС и принципы, изложенные в Римском статуте".

"Мы, как ЕС, уважаем независимость и беспристрастность Суда. И мы твердо привержены международному уголовному правосудию и борьбе с безнаказанностью", – подчеркнул пресс-секретарь Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, направляясь в Вашингтон 27 июля, пересек воздушное пространство трех стран Евросоюза – Греции, Италии и Франции.

Как известно, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и ряда других израильских высокопоставленных чиновников в связи с возможными военными преступлениями во время операции Израиля против ХАМАС в секторе Газы после событий октября 2023 года.

Нетаньяху, как и президент Украины Владимир Зеленский, 28 июля встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также будет присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма в Вашингтоне.

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что его страна будет обязана по требованию Международного уголовного суда задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот въедет на венгерскую территорию.

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