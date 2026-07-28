Польща все ж не визнаватиме одностатеві шлюби, укладені за кордоном

Конституційний суд Польщі постановив, що "транскрипція" одностатевих шлюбів, тобто можливість реєстрації в Польщі шлюбу, укладеного за кордоном двома особами однієї статі, суперечить конституції.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

У вівторок Конституційний суд визнав неконституційним розпорядження міністра цифровізації в тій частині, в якій воно запроваджує зразки документів, призначених для складання та видачі копій актів шлюбу та довідок щодо шлюбів, укладених за кордоном, які не є союзом між жінкою та чоловіком.

Рішення було ухвалене одноголосно колегією з трьох суддів під головуванням очільника Конституційного суду Богдана Свенчковського.

На початку червня депутати, яких представляв депутат від партії "Право і справедливість" ("ПіС") Марчин Вархол, оскаржили постанову міністра цифровізації, стверджуючи, що вона "підриває ідентичність шлюбу". На думку заявників, вона ставить під сумнів той факт, що шлюб є союзом жінки та чоловіка.

Зокрема, у формах документів попередні графи "дані жінки" та "дані чоловіка" були замінені на універсальне позначення "дані чоловіка/жінки". Нові зразки стосуються документів, що видаються в рамках реєстрації актів цивільного стану.

Поправки були опубліковані в офіційному віснику законів Польщі 22 травня та мали набути чинності 23 серпня після тримісячного перехідного періоду. Водночас багато органів реєстрації актів цивільного стану вже здійснюють внесення до реєстрів записів про одностатеві шлюби, укладені за кордоном.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Суд ЄС постановив, що держава-член зобов’язана визнати шлюб одностатевої пари, укладений законно в іншій країні ЄС, навіть якщо законодавство цієї держави не визнає такого роду союзів.

У березні Вищий адміністративний суд Польщі виніс рішення у справі про транскрипцію до польського реєстру актів цивільного стану шлюбного акту двох поляків, укладеного легально у 2018 році в Берліні. Суд зобов’язав столичний відділ реєстрації актів цивільного стану здійснити запис протягом 30 днів.

14 травня у Польщі визнали перший одностатевий шлюб, укладений за кордоном.