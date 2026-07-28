Польша всё же не будет признавать однополые браки, заключённые за рубежом

Конституционный суд Польши постановил, что транскрипция свидетельств об однополых браках, то есть фактически возможность регистрации в Польше брака, заключенного за рубежом двумя лицами одного пола, противоречит конституции.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

Во вторник Конституционный суд признал неконституционным распоряжение министра цифровизации в той части, в которой оно вводит образцы документов, предназначенных для составления и выдачи копий актов брака и справок о браках, заключенных за рубежом, которые не являются союзом между женщиной и мужчиной.

Решение было принято единогласно коллегией из трех судей под председательством главы Конституционного суда Богдана Свенчковского.

В начале июня депутаты, которых представлял депутат от партии "Право и справедливость" ("ПиС") Марчин Вархол, обжаловали постановление министра цифровизации, утверждая, что оно "подрывает идентичность брака". По мнению заявителей, оно ставит под сомнение тот факт, что брак является союзом женщины и мужчины.

В частности, в бланках документов прежние графы "данные женщины" и "данные мужчины" были заменены на универсальное обозначение "данные мужчины/женщины". Новые образцы касаются документов, выдаваемых в рамках регистрации актов гражданского состояния.

Поправки были опубликованы в официальном вестнике законов Польши 22 мая и должны были вступить в силу 23 августа после трехмесячного переходного периода. В то же время многие органы регистрации актов гражданского состояния уже вносят в реестры записи об однополых браках, заключенных за рубежом.

Напомним, в ноябре 2025 года Суд ЕС постановил, что государство-член обязано признать брак однополой пары, заключенный законно в другой стране ЕС, даже если законодательство этого государства не признает такого рода союзы.

В марте Высший административный суд Польши вынес решение по делу о внесении в польский реестр актов гражданского состояния брачного акта двух поляков, заключенного легально в 2018 году в Берлине. Суд обязал столичный отдел регистрации актов гражданского состояния произвести запись в течение 30 дней.

14 мая в Польше признали первый однополый брак, заключённый за рубежом.