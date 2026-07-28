ЗМІ: ЄС планує санкції проти понад 1600 компаній, що сприяють війні Росії

Європейський Союз планує ввести санкції проти понад 1 600 компаній, які, на його думку, сприяють війні Росії проти України – це найбільша кількість підприємств, включених до чорного списку в рамках одного пакета заходів.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від власних джерел, пише "Європейська правда".

За даними обізнаних співрозмовників, сукупний річний оборот цих компаній становить понад 20 мільярдів доларів, а кількість їхніх працівників перевищує 265 тисяч осіб.

Якщо пакет санкцій буде затверджено, це означатиме 50-відсоткове збільшення кількості суб’єктів, на які ЄС наклав санкції за час повномасштабної війни Росії в Україні, додали джерела.

Ця пропозиція є останньою спробою ЄС чинити тиск на лідера Росії Владіміра Путіна та змусити його сісти за стіл переговорів. Однак ЄС дедалі важче вдається ухвалити санкції проти РФ, оскільки країни-члени вимагають винятків, щоб пом’якшити економічні наслідки для себе.

Хоча ця пропозиція значно збільшить кількість компаній, на які накладено санкції ЄС, вона, ймовірно, не матиме такого економічного впливу, як попередні пакети, спрямовані проти російської нафтової галузі та банківської системи.

Європосадовці повідомили послам ЄС, що планують поширити нову пропозицію протягом найближчих тижнів, щоб надати столицям достатньо часу для її розгляду, зазначили джерела.

Мета полягатиме в тому, щоб ухвалити санкції під час зустрічі міністрів закордонних справ у жовтні.

Окремо ЄС готує додаткові обмежувальні заходи, пов’язані з примусовою депортацією українських дітей, додали джерела. Їх також можуть ухвалити восени.

Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, який, як зазначено, "завдає потужного удару по російській енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах".

Це відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція.

Детальніше читайте у статті: Компроміси заради санкцій. Як ЄС домовився про нову хвилю тиску на Росію і що довелося "здати".