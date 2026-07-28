СМИ: ЕС планирует ввести санкции против более 1 600 компаний, способствующих войне России

Европейский Союз планирует ввести санкции против более 1 600 компаний, которые, по его мнению, способствуют войне России против Украины – это самое большое количество предприятий, включенных в черный список в рамках одного пакета мер.

Об этом агентству Bloomberg стало известно из собственных источников, пишет "Европейская правда".

По данным осведомленных собеседников, совокупный годовой оборот этих компаний составляет более 20 млрд долларов, а число их сотрудников превышает 265 тысяч человек.

Если пакет санкций будет утвержден, это означает 50-процентное увеличение числа субъектов, на которых ЕС наложил санкции за время полномасштабной войны России в Украине, добавили источники.

Это предложение – последняя попытка ЕС оказать давление на лидера России Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров. Однако ЕС все труднее удается принимать санкции против РФ, поскольку страны-члены требуют исключений, чтобы смягчить экономические последствия для себя.

Хотя это предложение значительно увеличит количество компаний, на которые наложены санкции ЕС, оно, вероятно, не окажет такого экономического воздействия, как предыдущие пакеты, направленные против российской нефтяной отрасли и банковской системы.

Европейские чиновники сообщили послам ЕС, что планируют распространить новое предложение в течение ближайших недель, чтобы дать столицам достаточно времени для его рассмотрения, отметили источники.

Цель будет заключаться в том, чтобы принять санкции во время встречи министров иностранных дел в октябре.

Отдельно ЕС готовит дополнительные ограничительные меры, связанные с принудительной депортацией украинских детей, добавили источники. Их также могут принять осенью.

Напомним, Совет ЕС 23 июля окончательно принял новый пакет санкций против России, который, как отмечается, "нанесет мощный удар по российской энергетике, финансовым услугам и криптовалютам".

Это произошло после того, как отдельные страны по разным причинам заблокировали его принятие, последней из которых была Греция.

Подробнее читайте в статье: Компромиссы ради санкций. Как ЕС договорился о новой волне давления на Россию и что пришлось "сдать".