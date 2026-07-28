Зеленский сообщил о "хорошей встрече" с Трампом и раскрыл подробности

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Белом доме с президентом США обсудил лицензии на производство перехватчиков для Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

фото из соцсетей Зеленского

Зеленский отметил, что встреча прошла "хорошо".

"Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира. Прежде всего выразил президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины", – написал президент.

По его словам, они обсудили с президентом "лицензии на производство перехватчиков для "Патриотов" и некоторые другие идеи, которые могут помочь".

"Также говорили о дипломатии – важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали их дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединенным Штатам за твердую поддержку", – написал Зеленский.

Встреча лидеров Украины и США проходила за закрытыми дверями, без представителей СМИ. Президенты не делали публичных заявлений. Зеленский провел в Белом доме более часа.

Ранее Зеленский отметил, что в ходе визита его ключевым приоритетом являются средства противодействия баллистическим ракетам и стратегическое сотрудничество между Украиной и США.