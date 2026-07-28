Сікорський: відчайдушна ситуація може змусити Путіна зробити щось ризиковане

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що ситуація, що склалась нині у російсько-українській війні, чинить тиск на Путіна, тому він може вдатися до "чогось ризикованого".

Про це Сікорський заявив телеканалу TVP World, повідомляє "Європейська правда".

"Російська економіка починає страждати. Росіяни більше не можуть удавати, ніби це якась зовнішня, спеціальна військова операція", – сказав Сікорський у програмі On the Record.

Він додав, що "можливості Путіна виявилися меншими, ніж ми думали, але його наміри ще гірші".

"Він (Путін) явно дезінформований. Він явно не має реалістичної картини свого становища та своїх перспектив. Бо інакше він пішов би на угоду", – вважає глава МЗС Польщі.

Сікорський попередив, що "розпачливе" становище Путіна може штовхнути його на "щось ризиковане" на тлі побоювань, що Росія може планувати поширення конфлікту з України далі на Захід.

"Хвора людина з зброєю – це все одно людина з зброєю. Саме тому ми витрачаємо так багато грошей на оборону – щоб переконати Путіна, що будь-який конфлікт із Польщею коштуватиме йому ще дорожче, ніж його злочинна війна з Україною", – зазначив він.

Раніше Сікорський висловлював припущення, що Росія може організувати операцію під "фальшивим прапором" із використанням дронів українського виробництва.

Уряд Польщі розглянув можливу операцію РФ з нібито "українськими дронами"