Сикорский: отчаянная ситуация может заставить Путина пойти на рискованный шаг

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что сложившаяся в настоящее время ситуация в российско-украинской войне оказывает давление на Путина, поэтому он может пойти на "что-то рискованное".

Об этом Сикорский заявил телеканалу TVP World, сообщает "Европейская правда".

"Российская экономика начинает страдать. Россияне больше не могут делать вид, будто это какая-то внешняя, специальная военная операция", – сказал Сикорский в программе On the Record.

Он добавил, что "возможности Путина оказались меньше, чем мы думали, но его намерения еще хуже".

"Он (Путин) явно дезинформирован. У него явно нет реалистичной картины своего положения и своих перспектив. Иначе он пошел бы на сделку", – считает глава МИД Польши.

Сикорский предупредил, что "безнадежное" положение Путина может подтолкнуть его к "чем-то рискованному" на фоне опасений, что Россия может планировать распространение конфликта из Украины дальше на Запад.

"Больной человек с оружием – это всё равно человек с оружием. Именно поэтому мы тратим так много денег на оборону – чтобы убедить Путина, что любой конфликт с Польшей обойдётся ему ещё дороже, чем его преступная война с Украиной", – отметил он.

Ранее Сикорский высказывал предположение, что Россия может организовать операцию под "ложным флагом" с использованием дронов украинского производства.

Правительство Польши рассмотрело возможную операцию РФ с якобы "украинскими дронами"