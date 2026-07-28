Новий прем'єр Молдови перший закордонний візит здійснить в Румунію

Новий прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан 30 липня вирушить до Румунії з першим офіційним закордонним візитом.

Про це йдеться у публікації Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Бухаресті Тофан зустрінеться з керівником уряду Румунії Іліє Боложаном. Сторони обговорять двосторонні проєкти, економічне співробітництво, а також ситуацію з безпекою в регіоні на тлі російського вторгнення в Україну.

В уряді Румунії повідомили, що під час зустрічі Боложан підтвердить незмінну підтримку вступу Молдови до Євросоюзу. Прем’єр-міністри також обговорять практичні питання, що стосуються надання допомоги.

У програму візиту Тофана також входять зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном, керівництвом румунського парламенту та представниками клубу бессарабських підприємців.

Учасники зустрічей планують обговорити залучення інвестицій та підтримку ділового середовища.

21 липня Тофан заявив, що він хоче здійснити свій перший закордонний візит на посаді прем’єр-міністра саме до Румунії, а другий – до Брюсселя.

Нагадаємо, 11 липня президентка Мая Санду висунула підприємця Василе Тофана кандидатом на посаду прем’єр-міністра. Це сталося через тиждень після відставки попереднього прем’єра Александра Мунтяну.

21 липня парламент Молдови висловив вотум довіри новому уряду.

Детальніше про відставку Мунтяну читайте у статті: Молдова у режимі падіння влади. Як фейковий диплом та кузина Санду завели країну в кризу