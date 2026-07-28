Новый премьер Молдовы совершит свой первый зарубежный визит в Румынию

Новый премьер-министр Молдовы Василе Тофан 30 июля отправится в Румынию с первым официальным зарубежным визитом.

Об этом говорится в публикации Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Бухаресте Тофан встретится с главой правительства Румынии Илие Боложаном. Стороны обсудят двусторонние проекты, экономическое сотрудничество, а также ситуацию с безопасностью в регионе на фоне российского вторжения в Украину.

В правительстве Румынии сообщили, что во время встречи Боложан подтвердит неизменную поддержку вступления Молдовы в Евросоюз. Премьер-министры также обсудят практические вопросы, касающиеся оказания помощи.

В программу визита Тофана также входят встречи с президентом Румынии Никушором Даном, руководством румынского парламента и представителями клуба бессарабских предпринимателей.

Участники встреч планируют обсудить привлечение инвестиций и поддержку деловой среды.

21 июля Тофан заявил, что хочет совершить свой первый зарубежный визит в качестве премьер-министра именно в Румынию, а второй – в Брюссель.

Напомним, 11 июля президент Мая Санду выдвинула предпринимателя Василе Тофана кандидатом на пост премьер-министра. Это произошло через неделю после отставки предыдущего премьера Александра Мунтяну.

21 июля парламент Молдовы выразил вотум доверия новому правительству.

Подробнее об отставке Мунтяну читайте в статье: Молдова в режиме падения власти. Как фейковый диплом и кузина Санду ввергли страну в кризис