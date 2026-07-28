Моравецький на тлі виходу з "ПіС" іде з посади голови партії європейських консерваторів

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та тлі свого виходу з польської опозиційної партії "Право і справедливість" йде у відставку з посади голови партії Європейських консерваторів і реформістів (ECR), до фракції якої у Європарламенті входить "ПіС".

Про це Моравецький оголосив у заяві, яка опублікована у соцмережі Х партії ECR, повідомляє "Європейська правда".

Моравецький очолював ECR з січня 2025 року. На цій посаді він тоді замінив прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

"Партія ECR з великим жалем сприймає рішення голови Матеуша Моравецького про відставку з посади, щоб мати змогу повністю зосередитися на політичних викликах, що стоять перед Польщею", – йдеться в повідомленні ECR.

"Повністю поважаючи його рішення, партія висловлює щиру вдячність за його лідерство, відданість та службу на благо нашої політичної родини і з нетерпінням очікує на подальшу тісну співпрацю з ним у захисті наших спільних цінностей. Виконувач обов’язків голови Карло Фіданца вже вжив необхідних заходів після рішення прем’єр-міністра Моравецького, відповідно до Статуту партії", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 24 липня лідер "ПіС" Ярослав Качинський оголосив, що понад 30 членів покинуть політичну силу. Серед них і Матеуш Моравецький, довкола якого сформувалась група депутатів-вигнанців.

Це стало наслідком кількамісячної внутрішньопартійної кризи, деталі якої викладені у статті: Розкол на користь України: як польська "ПіС" втратила частину депутатів і що буде далі.

Між тим більшість поляків не вірять, що партія "Право і справедливість" спроможна повернутись до влади після виборів 2027 року без колишнього прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.