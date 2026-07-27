Більшість поляків не вірять, що "ПіС" зможе повернутися до влади без експрем'єра Моравецького

Більшість поляків не вірять, що головна права партія Польщі "Право і справедливість" ("ПіС") спроможна повернутись до влади після виборів 2027 року без колишнього прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

Про це свідчить опитування Інституту досліджень Pollster, проведене для видання Super Express, повідомляє "Європейська правда".

Розкол у партії "ПіС" та виключення з неї Матеуша Моравецького викликають у респондентів сумніви щодо позитивного майбутнього партії. У дослідженні Pollster 62% опитаних визнали, що "ПіС" без Моравецького не має шансів повернутися до влади у 2027 році. Протилежної думки дотримувалися 38% респондентів.

"Якщо колишній прем’єр-міністр та його (гіпотетична. – Ред.) партія наберуть 5–8% на виборах наступного року, то стануть одним із гравців на правому фланзі, поряд із "Конфедерацією". Тоді "ПіС", якщо її результат впаде нижче 20%, матиме серйозну проблему. Без Моравецького правий уряд не буде сформовано", – оцінив політолог, професор Казімєж Кік у розмові з Super Express.

24 липня лідер "ПіС" Ярослав Качинський оголосив, що понад 30 членів покинуть політичну силу.

Це стало наслідком кількамісячної внутрішньопартійної кризи, деталі якої викладені у статті: Розкол на користь України: як польська "ПіС" втратила частину депутатів і що буде далі

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