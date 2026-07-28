Моравецкий на фоне выхода из "ПиС" уходит с поста председателя партии европейских консерваторов

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на фоне своего ухода из польской оппозиционной партии "Право и справедливость" уходит в отставку с поста председателя партии Европейских консерваторов и реформистов (ECR), в фракцию которой в Европарламенте входит "ПиС".

Об этом Моравецкий объявил в заявлении, опубликованном в соцсети партии ECR, сообщает "Европейская правда".

Моравецкий возглавлял ECR с января 2025 года. На этом посту он тогда сменил премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

"Партия ECR с большим сожалением воспринимает решение председателя Матеуша Моравецкого об отставке с должности, чтобы иметь возможность полностью сосредоточиться на политических вызовах, стоящих перед Польшей", – говорится в сообщении ECR.

"Полностью уважая его решение, партия выражает искреннюю благодарность за его лидерство, преданность и служение на благо нашей политической семьи и с нетерпением ожидает дальнейшего тесного сотрудничества с ним в защите наших общих ценностей. Исполняющий обязанности председателя Карло Фиданца уже принял необходимые меры после решения премьер-министра Моравецкого в соответствии с Уставом партии", – говорится в заявлении.

Напомним, 24 июля лидер "ПиС" Ярослав Качиньский объявил, что более 30 членов покинут политическую силу. Среди них и Матеуш Моравецкий, вокруг которого сформировалась группа депутатов-изгнанников.

Это стало следствием продолжавшегося несколько месяцев внутрипартийного кризиса, подробности которого изложены в статье: Раскол в пользу Украины: как польская "ПиС" потеряла часть депутатов и что будет дальше.

Между тем большинство поляков не верят, что партия "Право и справедливость" способна вернуться к власти после выборов 2027 года без бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого.