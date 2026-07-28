Іспанія створила експертну групу для протидії змінам клімату
Рада міністрів Іспанії схвалила створення експертного органу для підготовки незалежних звітів, який керуватиме державною політикою щодо зміни клімату на тлі масштабних лісових пожеж, що охопили країну у липні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іспанське Міністерство науки, інновацій та університетів.
У вівторок іспанський уряд схвалив створення Наукової групи з питань дій проти зміни клімату, нового дорадчого органу, який надаватиме незалежний та багатопрофільний аналіз для підтримки розробки державної політики, пов’язаної з надзвичайною кліматичною ситуацією.
Набір учасників до групи розпочнеться цього літа. Очікується, що комісія розпочне роботу вже восени.
"Ця робоча група забезпечить незалежний, ретельний та міждисциплінарний аналіз у відповідь на потреби, порушені урядовими відомствами, і посилить інтеграцію експертних знань у процес прийняття державних рішень", – йдеться у заяві Міністерства.
Ця заява пролунала на тлі безпрецедентної хвилі лісових пожеж, зокрема в Авілі, яка спустошила понад 77 000 гектарів лісових угідь і вже є найбільшою за всю історію спостережень в історії країни. Згідно з останніми даними уряду, понад 63 000 людей довелося евакуювати.
З середи, 29 липня, в Іспанії почнеться чергова хвиля екстремальної спеки, що ризикує додатково погіршити ситуацію з масштабними лісовими пожежами довкола Мадрида.
Франція також вже кілька днів потерпає від масштабних лісових пожеж. Найгірша ситуація наразі спостерігається у департаменті Жиронда. За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.
У Єврокомісії попередили, що Механізм цивільного захисту ЄС вже вичерпує свої можливості у гасінні лісових пожеж.