Испания создала экспертную группу по борьбе с изменением климата

Совет министров Испании одобрил создание экспертного органа для подготовки независимых отчетов, который будет определять государственную политику в области изменения климата на фоне масштабных лесных пожаров, охвативших страну в июле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанское Министерство науки, инноваций и университетов.

Во вторник испанское правительство одобрило создание Научной группы по вопросам мер против изменения климата, нового консультативного органа, который будет предоставлять независимый и междисциплинарный анализ для содействия разработке государственной политики, связанной с чрезвычайной климатической ситуацией.

Набор участников в группу начнется этим летом. Ожидается, что комиссия приступит к работе уже осенью.

"Эта рабочая группа обеспечит независимый, тщательный и междисциплинарный анализ в ответ на потребности, выдвинутые правительственными ведомствами, и усилит интеграцию экспертных знаний в процесс принятия государственных решений", – говорится в заявлении министерства.

Это заявление прозвучало на фоне беспрецедентной волны лесных пожаров, в частности в Авиле, которая опустошила более 77 000 гектаров лесных угодий и уже является крупнейшей за всю историю наблюдений в стране. Согласно последним данным правительства, более 63 000 человек пришлось эвакуировать.

С среды, 29 июля, в Испании начнется очередная волна экстремальной жары, что может еще больше усугубить ситуацию с масштабными лесными пожарами в окрестностях Мадрида.

Франция также уже несколько дней страдает от масштабных лесных пожаров. Наихудшая ситуация в настоящее время наблюдается в департаменте Жиронда. По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.

В Еврокомиссии предупредили, что Механизм гражданской защиты ЕС уже исчерпывает свои возможности в тушении лесных пожаров.