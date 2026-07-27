В Єврокомісії попередили про перевантаження системи реагування через пожежі в Європі

Європейська комісія попередила, що Механізм цивільного захисту ЄС вичерпує свої можливості у гасінні лісових пожеж, які цього місяця охопили низку країн, зокрема Францію та Іспанію.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на заяву речника Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Європейська комісія активувала свою систему реагування на надзвичайні ситуації, щоб підтримати Францію та Іспанію в боротьбі з лісовими пожежами. В межах цієї допомоги Париж отримав сім пожежних літаків та чотири гелікоптери, тоді як Мадрид – шість літаків та три наземні пожежні команди.

Водночас в ЄК попередили, що система реагування заледве справляється зі лісовими пожежами, які вирують у кількох європейських країнах.

"Ці пожежі виходять за межі наших можливостей", – заявив у понеділок журналістам представник Комісії.

Лісові пожежі вже знищили понад 80 тисяч гектарів у Іспанії та понад 42 тисячі гектарів у Франції. Обидві пожежі досі не взяті під контроль і змусили понад 320 тисяч людей покинути свої домівки.

Єврокомісарка з гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Аджа Лябіб нещодавно визнала, що Механізм цивільного захисту блоку "перебуває під тиском", але наполягала, що "він працює".

Брюссель прагне розширити свій пожежний парк для майбутніх надзвичайних ситуацій та покращити можливості реагування на транскордонні стихійні лиха. Посадовці ЄС визнали, що зміна клімату подовжує сезони лісових пожеж та призводить до їх інтенсифікації.

В Єврокомісії вважають, що Європа повинна інвестувати набагато більше коштів у запобігання катастрофам, а не покладатися на дедалі дорожчі екстрені заходи.

Нагадаємо, пожежа у французькому департаменті Жиронда біля Бордо, що триває з середи, продовжує розростатися і повзе у напрямку міста. Для локалізації полум’я французька влада з вечора 25 липня залучає армію.

За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.

Окрім того, пожежі меншого масштабу гасять у департаментах Ланди, Вар, Верхні Альпи, Верхня Корсика.

Вкрай складна ситуація також в Іспанії, де гасять масштабні пожежі довкола Мадрида. 27 липня регіональний уряд повідомив, що протягом ночі поширення вогню на нові території сповільнилось.