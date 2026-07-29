Трамп розповів, як пройшла його зустріч із Зеленським
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з його українським колегою Володимиром Зеленським пройшла дуже добре.
Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Трамп, в ході зустрічі вони із Зеленським обговорили багато питань.
"Для мене велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре", – розповів він.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі у Білому домі з президентом США обговорив ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти".
Зустріч лідерів України і США відбувалась за зачиненими дверима, без представників медіа. Президенти не робили публічних заяв. Зеленський провів у Білому домі понад годину.
За даними ЗМІ, президенти обговорювали дипломатичні зусилля щодо завершення війни та можливий візит спецпредставників Трампа до Києва.