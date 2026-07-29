США заявили, що відбили ракетну атаку Ірану та завдали ударів у відповідь

Американські військові заявили, що Іран намагався здійснити раптовий удар по військах США, дислокованих на Близькому Сході.

Про це Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Як зазначили у CENTCOM, атака відбулася о 17:45 за східним часом. Американським військовим вдалося успішно перехопити усі іранські ракети.

Після цього Центральне командування США та Збройні сили Саудівської Аравії завдали "точних ударів в Іраку по терористах, пов’язаним з Іраном". За даними США, мова йде про "терористів", яких Корпус ісламської революції "направив для нападу на американські війська та енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії".

"Винищувачі США та Саудівської Аравії завдали ударів по численних об’єктах логістики та озброєння терористів у східній частині Іраку, що стало рішучою відповіддю на понад 30 атак безпілотників, спрямованих КВІР протягом останніх 72 годин. Ці безпідставні атаки проти американських військ не мали успіху", – йдеться у заяві.

Раніше ЗМІ писали, що головнокомандувач збройних сил США на Близькому Сході адмірал Бред Купер рекомендував американській адміністрації припинити авіаудари в районі Ормузької протоки, оскільки їхня ефективність досягла межі.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.