Трамп пригрозив Ірану "потужними військовими діями" у разі провалу дипломатії 

Американський президент Дональд Трамп заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Axios, пише "Європейська правда".

Глава Білого дому попередив Тегеран, що Вашингтон може повернутися до розширених військових операцій, якщо переговори зазнають провалу.

Поточні переговори США та Ірану зосереджені на новій домовленості, яка б знову відкрила Ормузьку протоку та відновила консультації щодо всеосяжної ядерної угоди.

Переговори ведуться переважно між Іраном та Оманом. Катар, Пакистан, Єгипет та посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер беруть у них активну участь.

"Ми ведемо дуже глибокі переговори з Іраном. Якщо вони не спрацюють, ми повернемося до дуже потужних військових дій", – попередив Трамп.

На запитання, скільки часу він готовий дати дипломатії, президент США відповів, що це має відбуватися швидко.

"Небагато часу. Або це відбувається швидко, або не відбувається взагалі", – пояснив Трамп.

Президент США заявив, що вирішив призупинити удари по Ірану у п'ятницю, 24 липня, оскільки країни, які є посередниками у переговорах, попросили його дати дипломатії ще один шанс.

"Усі люди, які мають справу з Іраном, просили мене: "Не стріляйте"... Нічого не виграно, нічого не втрачено", – пояснив Трамп своє рішення.

Він зазначив, що ціни на нафту впали, а фондовий ринок зріс після того, як він призупинив американські атаки на Іран.

Раніше видання Axios повідомило, що головнокомандувач збройних сил США на Близькому Сході адмірал Бред Купер рекомендував американській адміністрації припинити авіаудари в районі Ормузької протоки, оскільки їхня ефективність досягла межі.

ЗМІ зазначили, що президент США наближається до вирішального роздоріжжя у війні з Іраном, при цьому офіційні особи бачать лише два можливі результати: домогтися нового 10-денного перемир’я або розпочати спільну з Ізраїлем масштабну військову операцію, щоб змусити Тегеран капітулювати.

Президент США раніше висловив скепсис до переговорів з Іраном щодо припинення війни.