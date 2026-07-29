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США заявили, что отразили ракетную атаку Ирана и нанесли ответные удары

Новости — Среда, 29 июля 2026, 09:08 — Уляна Кричковская-Богданова

Американские военные заявили, что Иран пытался нанести внезапный удар по войскам США, дислоцированным на Ближнем Востоке.

Об этом Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

Как отметили в CENTCOM, атака произошла в 17:45 по восточному времени. Американским военным удалось успешно перехватить все иранские ракеты.

После этого Центральное командование США и Вооруженные силы Саудовской Аравии нанесли "точные удары в Ираке по террористам, связанным с Ираном". По данным США, речь идет о "террористах", которых Корпус стражей исламской революции "направил для нападения на американские войска и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии".

"Истребители США и Саудовской Аравии нанесли удары по многочисленным объектам логистики и вооружения террористов в восточной части Ирака, что стало решительным ответом на более чем 30 атак беспилотников, направленных КСИР за последние 72 часа. Эти безосновательные атаки против американских войск не увенчались успехом", – говорится в заявлении.

Ранее СМИ писали, что главнокомандующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер рекомендовал американской администрации прекратить авиаудары в районе Ормузского пролива, поскольку их эффективность достигла предела.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс.

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США Иран Ближний Восток
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