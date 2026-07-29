Опрос: более половины поляков – против вступления Украины в ЕС

Польша разделилась в вопросе дальнейшей военной поддержки Украины, а большинство её граждан выступают против вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом свидетельствует опрос, проведённый компанией Opinia24, сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Результаты опроса показывают, что 44% поляков считают, что Варшава должна приостановить военную помощь Украине из-за вопроса об УПА, тогда как 41% убеждены, что поддержку следует продолжать.

Также большинство респондентов поддержали решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Такой шаг одобрили 55% опрошенных, тогда как 27% высказались против.

Более половины респондентов (54%) заявили, что их отношение к украинцам не изменилось с начала полномасштабной войны России против Украины, однако 36% отметили, что оно ухудшилось.

Лишь 3% сказали, что относятся к украинцам лучше.

Также опрос показывает, что поляки еще более критично настроены в отношении европейской интеграции Украины. Против поддержки вступления Украины в ЕС высказались 52% опрошенных, тогда как 33% поддерживают такую перспективу.

Наибольший консенсус среди респондентов касается возможного участия польских военных в послевоенной миссии в Украине. Против отправки польских войск для контроля за соблюдением прекращения огня выступили 65% участников опроса, тогда как поддерживают такую идею лишь 18%.

Опрос Opinia24 был проведен 13–15 июля 2026 года среди 1000 совершеннолетних граждан Польши.

Стоит напомнить, что недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент.

В связи с этим нападением польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому "с просьбой прервать своё молчание по этому поводу".

А пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка связал рост случаев насилия в отношении украинцев с риторикой и действиями политиков правого толка.