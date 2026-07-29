В уряді Польщі звинуватили правих в розпалюванні ненависті до українців

Речник уряду Польщі Адам Шлапка пов’язав зростання випадків насильства щодо українців із риторикою та діями політиків правого спрямування.

Заяву представника польського уряду наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Шлапка, політики з правого табору створили атмосферу безкарності й фактично дали суспільству "дозвіл на ненависть".

"Такі настрої і таке відчуття безкарності не виникають без причини", – наголосив речник польського уряду.

За його словами, лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський ввів у польську політику представників радикальних середовищ, а окремі політики правиці дедалі частіше використовують риторику, близьку до заяв ультраправого націоналіста з проросійськими поглядами Гжегожа Брауна.

"Усе це є діями, які в публічному просторі фактично дають дозвіл на ненависть", – заявив Шлапка.

Він наголосив, що польський уряд принципово не погоджується з такими підходами та рішуче протидіятиме проявам ненависті й насильства.

Речник уряду також розкритикував президента Кароля Навроцького, заявивши, що той не висловлюється щодо останніх випадків агресії щодо українців, хоча раніше неодноразово позитивно оцінював організовані бійки футбольних хуліганів, називаючи їх "шляхетною формою боротьби".

"Табір "Об’єднаної правиці" випустив цього джина з пляшки, і ми бачимо наслідки цього на вулицях. Це просто варварські дії з боку політиків. Їхні наслідки є дуже жорстокими, але ми боротимемося з цим із усією безкомпромісністю", – наголосив Шлапка.

Нагадаємо, нещодавно у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент.

У зв’язку із цим нападом польський прем’єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького "з проханням перервати своє мовчання щодо цього".