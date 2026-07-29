Зеленський у Вашингтоні вшанував пам’ять сенатора Ліндсі Грема

Президент Володимир Зеленський у Вашингтоні відвідав спеціальну меморіальну службу на честь покійного сенатора Ліндсі Грема.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У середу, 29 липня, Зеленський повідомив, що віддав шану Грему на спеціальній меморіальній службі у Вашингтоні.

"Ми бачилися зовсім недавно, і дуже символічно, що останньою закордонною поїздкою сенатора Грема був візит до Києва. Ми говорили про важливі речі – подальшу підтримку України та посилення тиску на Росію", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що зараз Україна бачить, як ці зусилля стають реальністю.

"Я вважаю, що найкращий спосіб ушанувати його пам’ять – це досягти того, за що він боровся, зокрема щодо України. Ми повинні підтримати це прагнення і не дозволити Росії затягувати цю війну. Переконані, що Америка має всі необхідні інструменти. Президент Трамп має всі необхідні інструменти", – додав український президент.

Нагадаємо, Сенат США під час процедурного голосування 28 липня підтримав законопроєкт щодо запровадження суворіших санкцій проти Росії та Ірану.

Перед голосуванням двопартійна група сенаторів США оголосила про досягнення домовленості щодо довгоочікуваного законопроєкту про санкції.

Раніше у Сенаті розкрили деталі оновленої версії законопроєкту.

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