Зеленский в Вашингтоне почтил память сенатора Линдси Грэма

Президент Владимир Зеленский в Вашингтоне посетил специальную поминальную службу в честь покойного сенатора Линдси Грэма.

Об этом он сообщил в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

В среду, 29 июля, Зеленский сообщил, что отдал дань уважения Грэму на специальной мемориальной службе в Вашингтоне.

"Мы виделись совсем недавно, и очень символично, что последней зарубежной поездкой сенатора Грэма был визит в Киев. Мы говорили о важных вещах – дальнейшей поддержке Украины и усилении давления на Россию", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина видит, как эти усилия становятся реальностью.

"Я считаю, что лучший способ почтить его память – это достичь того, за что он боролся, в частности в отношении Украины. Мы должны поддержать это стремление и не позволить России затягивать эту войну. Убеждены, что у Америки есть все необходимые инструменты. У президента Трампа есть все необходимые инструменты", – добавил украинский президент.

Напомним, Сенат США в ходе процедурного голосования 28 июля поддержал законопроект о введении более жестких санкций против России и Ирана.

Перед голосованием двухпартийная группа сенаторов США объявила о достижении соглашения по долгожданному законопроекту о санкциях.

Ранее в Сенате раскрыли детали обновленной версии законопроекта.

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