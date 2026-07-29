FT: Віткофф і Кушнер вперше погодились приїхати в Київ

Спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер вперше погодились відвідати Київ у рамках зусиль, спрямованих на припинення війни.

Про це виданню Financial Times стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Про згоду Віткоффа і Кушнера приїхати в Київ стало відомо за підсумками зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Нинішні переговори свідчать про різкий поворот у порівнянні з напруженістю, яка колись визначала ці відносини, причому Зеленський в приватних бесідах віддає належне багатомісячній прямій взаємодії на рівні радників, яка змінила погляд Трампа на війну та перспективи України.

За словами осіб, наближених до обох президентів, його завданням було переконати Трампа, що підтримка України відповідає інтересам США, та апелювати до бажання президента асоціюватися з успіхом – аргумент, який набув популярності в останні місяці.

Видання також зазначає, що Трамп став більш критично ставитися до непоступливості російського правителя Владіміра Путіна та більш прихильно сприймати воєнні успіхи України, але частина його прихильників з табору "Америка понад усе" залишається глибоко скептичною щодо довгострокової підтримки Києва.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі у Білому домі з президентом США обговорив ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти".

Зустріч лідерів України і США відбувалась за зачиненими дверима, без представників медіа. Президенти не робили публічних заяв. Зеленський провів у Білому домі понад годину.

Своєю чергою Трамп заявив, що його зустріч із Зеленським пройшла дуже добре.