FT: Уиткофф и Кушнер впервые согласились приехать в Киев

Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер впервые согласились посетить Киев в рамках усилий, направленных на прекращение войны.

Об этом изданию Financial Times стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

О согласии Уиткоффа и Кушнера приехать в Киев стало известно по итогам встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Нынешние переговоры свидетельствуют о резком повороте по сравнению с напряженностью, которая когда-то определяла эти отношения, причем Зеленский в частных беседах отдает должное многомесячному прямому взаимодействию на уровне советников, которое изменило взгляд Трампа на войну и перспективы Украины.

По словам лиц, близких к обоим президентам, его задачей было убедить Трампа, что поддержка Украины отвечает интересам США, и апеллировать к желанию президента ассоциироваться с успехом – аргумент, который приобрел популярность в последние месяцы.

Издание также отмечает, что Трамп стал более критично относиться к неуступчивости российского лидера Владимира Путина и более благосклонно воспринимать военные успехи Украины, но часть его сторонников из лагеря "Америка превыше всего" по-прежнему глубоко скептически относится к долгосрочной поддержке Киева.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Белом доме с президентом США обсудил лицензии на производство перехватчиков для Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".

Встреча лидеров Украины и США проходила за закрытыми дверями, без представителей СМИ. Президенты не делали публичных заявлений. Зеленский провёл в Белом доме более часа.

В свою очередь Трамп заявил, что его встреча с Зеленским прошла очень хорошо.