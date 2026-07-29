В уряді Польщі підтвердили, що чекають Зеленського в Любліні

В польському уряді підтвердили, що у середу, 29 липня, до Любліна прибуде президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Польщі.

Як зазначено, в Любліні Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Темою переговорів стане підбиття підсумків його візиту до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом", – йдеться у повідомленні.

Раніше про приїзд Зеленського в Люблін і його зустріч з Туском дізналися ЗМІ.

Це буде перша зустріч і візит президента України до Польщі після конфлікту між Києвом і Варшавою, що спалахнув через присвоєння Зеленським військовому підрозділу імені героїв УПА.

Це призвело до позбавлення його найвищої польської нагороди. Також звернули увагу, що у розпал конфлікту літак Зеленського перестав літати через Польщу.

На цьому тлі у Польщі також почастішали акти агресії проти українців.