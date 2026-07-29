В правительстве Польши подтвердили, что ждут Зеленского в Люблине

В польском правительстве подтвердили, что в среду, 29 июля, в Люблин прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Польши.

Как отмечается, в Люблине Зеленский встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Темой переговоров станет подведение итогов его визита в Соединенные Штаты и встречи с президентом Дональдом Трампом", – говорится в сообщении.

Ранее о приезде Зеленского в Люблин и его встрече с Туском узнали СМИ.

Это будет первая встреча и визит президента Украины в Польшу после конфликта между Киевом и Варшавой, разгоревшегося из-за присвоения Зеленским военному подразделению имени героев УПА.

Это привело к лишению его польской государственной награды. Также обратили внимание на то, что в разгар конфликта самолет Зеленского перестал летать через Польшу.

На этом фоне в Польше также участились акты агрессии против украинцев.