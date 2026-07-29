ЗМІ: Зеленський у середу прибуде в Люблін, де зустрінеться з Туском

Президент України Володимир Зеленський, повертаючись зі Сполучених Штатів, має зустрітися в Любліні з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це стало відомо "Європейській правді" і RMF FM.

Подробиці зустрічі, як і сам факт її проведення, поки що залишаються таємницею. Однак багато що вказує на те, що Зеленський розповість главі польського уряду про результати візиту до Вашингтона.

За даними "ЄП", зустріч відбудеться з нагоди річниці "Люблінського трикутника" (він був заснований 28 липня 2020 року).

Дорогою з Вашингтона літак президента вже виконав технічну посадку у Шенноні (Ірландія), звідки відбуде до Любліна.

Це буде перша зустріч і візит президента України до Польщі після конфлікту між Києвом і Варшавою, що спалахнув через присвоєння Зеленським військової частини імені героїв УПА.

Це призвело до позбавлення його найвищої польської нагороди. Також звернули увагу, що у розпал конфлікту літак Зеленського перестав літати через Польщу.

Крім того, варто зазначити, що на тлі конфлікту між країнами у Польщі також почастішали акти агресії проти українців.

У вівторок Зеленський перебував з візитом у США, де взяв участь у похороні сенатора Ліндсі Грема, а також провів зустріч з президентом Дональдом Трампом.

Зеленський розповів, що на зустрічі у Білому домі з президентом США обговорив ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти".

Зустріч лідерів України і США відбувалась за зачиненими дверима, без представників медіа. Президенти не робили публічних заяв. Зеленський провів у Білому домі понад годину.

За даними ЗМІ, президенти обговорювали дипломатичні зусилля щодо завершення війни та можливий візит спецпредставників Трампа до Києва.