ЗМІ: ЄС надасть підтримку містам, які прагнуть обмежити короткострокову оренду житла

Європейський Союз готує заходи, які допоможуть містам обмежити діяльність операторів короткострокової оренди житла, таких як Airbnb, оскільки Брюссель прагне вирішити проблему доступності та пропозиції житла.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією від обізнаних джерел, Європейська комісія запропонує спільну методологію, яку можна буде використовувати по всьому ЄС для визначення районів із дефіцитом житла, а також процес для оцінки доцільності та пропорційності потенційних заходів.

Цей крок має на меті надати місцевій владі юридичний захист для протистояння судовим позовам, зазначили джерела.

Очікується, що президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосить про цей захід напередодні свого щорічного звернення до Європейського парламенту у вересні.

Цей крок демонструє прагнення ЄС відреагувати на житлову кризу, одну з ключових проблем для європейських громадян, де Брюссель, однак, має небагато повноважень. Рішення щодо житлової політики традиційно належать до компетенції національних або місцевих органів влади.

Пропозиція покликана посилити позиції місцевої влади, яка зіткнулася з численними судовими позовами через спроби обмежити оренду для туристичних потреб. У цих судових спорах власники нерухомості та оператори короткострокової оренди посилалися на правила внутрішнього ринку ЄС.

Нагадаємо, на іспанській Майорці у неділю тисячі людей знову вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти масового туризму.

В уряді Іспанії очікують, що цього року країну відвідають 100 мільйонів іноземних туристів.