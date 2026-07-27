На Майорці тисячі людей вийшли на протест проти масового туризму

На іспанській Майорці у неділю тисячі людей знову вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти масового туризму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Спочатку демонстранти зібралися ввечері у центрі Пальми, столиці цього іспанського острова в Середземному морі. Звідти хода рушила центром міста до собору, де пізніше того ж вечора мало відбутися зачитування маніфесту.

Ініціатива "Menys Turisme, Més Vida" ("Менше туризму, більше життя") під гаслом "Майорка на межі" вже третій рік поспіль закликала до протестів на острові, який особливо популярний серед туристів з Німеччини та Великої Британії. Місцева поліція оцінила кількість демонстрантів у 25 тисяч.

Багато учасників несли саморобні плакати. Серед гасел, що демонструвалися, були "Майорка переповнена" або "Більше немає місця".

Речник організаторів повідомив журналістам, що, з огляду на те, що до регіональних виборів на Балеарських островах залишився рік, вони хотіли донести свою позицію.

Час проведення акції було навмисно обрано так, щоб вона збіглася з піком курортного сезону. Кінець липня та початок серпня вважаються тижнями з найбільшою кількістю відпочивальників на Балеарських островах.

Головною вимогою є обмеження кількості відвідувачів. У серйозній нестачі житла звинувачують зростання кількості відпочивальників та оренди житла для відпочинку. Організатори акції нарікають, що багато людей із середнім доходом ледь можуть дозволити собі квартиру на острові.

Громадські об’єднання, екологічні групи та інші організації також пов’язують такі проблеми, як забруднення, затори та шум, а також руйнування природного середовища, саме з масовим туризмом.

В уряді Іспанії очікують, що цього року країну відвідають 100 мільйонів іноземних туристів.

Останніми роками від місцевих мешканців, особливо у Барселоні, зростали нарікання що велетенські потоки туристів призводять до перетворення все більшої кількості житла на квартири під короткострокову оренду, а вартість оренди для самих містян через дефіцит житла зростає до непосильної.