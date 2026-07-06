Іспанія очікує 100 мільйонів туристів цьогоріч

В Іспанії очікують, що цього року країну відвідають 100 мільйонів іноземних туристів.

Про це у понеділок розповів іспанський міністр туризму Жорді Ереу, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Друга за відвідуваністю країна світу після Франції прийняла 96,8 мільйона туристів у 2025 році, що стало рекордним показником і продемонструвало зростання на 3,2% порівняно з попереднім роком.

"Якщо ця тенденція збережеться, ми, ймовірно, досягнемо (100 мільйонів). Це буде цілком закономірним результатом", – зазначив Ереу.

За оцінками уряду, з червня по вересень туристи принесуть економіці 64 млрд євро – на 10% більше, ніж за той самий період минулого року, – що підкреслює роль туризму як ключового чинника економічного зростання Іспанії та допомагає країні випереджати інші європейські країни.

Цього літа, за прогнозами, Іспанію відвідають близько 43 мільйонів іноземних туристів, що на 6% більше, ніж у період з червня по вересень минулого року.

Уряд очікує зростання кількості туристів – як це було навесні – незважаючи на геополітичну невизначеність, пов’язану з війною США та Ізраїлю проти Ірану.

"Три місяці тому ми вважали, що конфлікт на Близькому Сході може уповільнити приплив туристів, але дані свідчать про вражаючу стійкість галузі, незважаючи на обставини", – зазначив Ереу.

За прогнозами, до 1 жовтня кількість туристів зросте майже до 80 мільйонів, що перевищує очікування влади, висловлені ще в березні.

В іспанському уряді очікують, що не тільки традиційні туристичні регіони продемонструють ще більший приріст. Це пов’язано з повним сонячним затемненням в серпні, яке буде видно на великій території сільських та північних районів Іспанії.

Ереу розповів, що багато сільських готелів вже повністю заброньовані через інтерес до сонячного затемнення.

Міністр додав, що спрямування туристів углиб країни, до менш відомих районів, також допоможе Іспанії впоратися з перенаселеністю популярних прибережних курортів, що викликало негативну реакцію місцевих мешканців.

Він закликав регіональні уряди регулювати туристичну пропозицію, аргументуючи це тим, що попит продовжуватиме зростати.

Нагадаємо, у лютому в іспанській Каталонії подвоїли туристичний збір, що зробило його одним з найвищих у Європі.

Останніми роками від місцевих мешканців, особливо у Барселоні, зростали нарікання що велетенські потоки туристів призводять до перетворення все більшої кількості житла на квартири під короткострокову оренду, а вартість оренди для самих містян через дефіцит житла зростає до непосильної.

До 2030 року Барселона планує обмежити круїзний туризм.

Низку заходів проти масового туризму почала впроваджувати також італійська Венеція.