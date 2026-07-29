У румунській Констанці призупинили рух суден через повідомлення про можливий вибух

У румунському порту Констанца тимчасово призупинили маневри морських і річкових суден після отримання повідомлення про закладені вибухові пристрої.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

За інформацією, близько 11:26 за місцевим часом, який збігається з київським, до екстреної служби 112 звернувся співробітник Румунської морської адміністрації. Він повідомив, що на телефон установи надійшло записане румунською мовою аудіоповідомлення про нібито закладені бомби в районі пасажирського термінала порту Констанца.

У повідомленні стверджувалося, що вибухові пристрої заховані в будівлі порту та пасажирському терміналі під виглядом різних предметів.

У зв'язку з інцидентом влада тимчасово призупинила вхід і вихід суден із порту. На місці працюють правоохоронці, а доступ до порту обмежили.

Префект повіту Констанца Адріан Пікою заявив, що компетентні служби проводять перевірки та стежать за ситуацією. Водночас він наголосив, що евакуацію у порту не оголошували.

"Прошу зберігати спокій і запевняю населення, що підстав для занепокоєння немає, і прошу довіряти державним установам", – сказав Пікою.

Виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце повідомив, що погрози надійшли з двох телефонних номерів за межами країни. Один мав український міжнародний код, а інший – польський.

Наразі румунська влада перевіряє правдивість повідомлення про замінування. Інформації про виявлення вибухових пристроїв поки немає.

Нагадаємо, 26 липня Румунія третій день поспіль збила з винищувача дрон, який порушив її повітряний простір.

Після серії випадків залітання дронів на свою територію Румунія оголосила про рішення відкликати свого посла у Росії для консультацій та вислати російського дипломата з країни.