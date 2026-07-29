Зеленский рассказал о возможном визите Кушнера и Уиткоффа в течение двух недель

Президент Владимир Зеленский сообщил о возможном визите представителей Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев в течение двух недель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью изданию Axios.

Зеленский отметил, что одним из результатов его встречи с Трампом является вероятный визит Кушнера и Уиткоффа в Киев в течение ближайших двух недель. Если это произойдет, то это будет их первая поездка в Украину после многочисленных визитов в Россию.

Президент Украины заявил, что хочет подробно обсудить с ними идеи по возобновлению мирных переговоров с целью прекращения войны, а также хочет, чтобы они собственными глазами увидели ситуацию в Украине.

Зеленский отметил, что Кушнер и Уиткофф, как и раньше, стремятся достичь перемирия, чтобы создать пространство для дипломатии. В то же время он подчеркнул, что, по его мнению, Путин не согласится на прекращение боевых действий.

Несмотря на нынешнюю динамику на поле боя и свой скептицизм в отношении намерений Путина, Зеленский заявил, что по-прежнему заинтересован в возобновлении мирных переговоров с Россией.

Ранее источники FT сообщили, что Уиткофф и Кушнер впервые согласились посетить Киев в рамках усилий, направленных на прекращение войны.

СМИ сообщали, что этот вопрос на встрече в Вашингтоне 28 июля в Белом доме обсуждали Трамп и Зеленский.