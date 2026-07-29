Парламент Румунії схвалив низку законопроєктів для отримання 3 млрд євро від ЄС

Парламент Румунії схвалив кілька законопроєктів, які допоможуть отримати близько 3 млрд євро коштів Європейського Союзу на відновлення економіки, що має вирішальне значення для досягнення цьогорічного цільового показника бюджетного дефіциту.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

У середу депутати в Бухаресті провели позачергове засідання, щоб ухвалити ці законопроєкти до настання дедлайну наприкінці серпня.

Ці заходи включають поправки до Адміністративного кодексу та закон, який запроваджує систему заохочень для працівників податкових і митних органів, що базується на результатах роботи, з метою покращення збору доходів.

Деякі з законопроєктів отримали підтримку різних політичних партій, у тому числі від ультраправих депутатів.

Депутати також підтримали закон про оголошення тимчасового кризового стану у паливному секторі, який передбачає зниження акцизних зборів на дизельне паливо, обмеження експорту за певних умов та продовження дії податку на надзвичайні прибутки.

Хоча ухвалення цих законів є кроком вперед для країни, яка намагається сформувати новий уряд та вийти з багатомісячного політичного глухого кута, щонайменше дві інші ключові реформи потребують політичного схвалення до кінця наступного місяця.

Нагадаємо, у середині червня позапарламентський кандидат на посаду прем’єра Еуджен Томак відмовився від свого мандата через недостатню підтримку.

Після того президент номінував на посаду прем’єра члена Національно-ліберальної партії Адріана Вештя, йому також не вдалось отримати необхідну підтримку.

Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана, який зараз залишається виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

Про передумови падіння уряду Боложана читайте у статті на сайті "Європейської правди".