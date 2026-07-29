Почему Трамп наконец согласился поддержать законопроект о санкциях против РФ и что в нём

После почти 17 месяцев споров и обсуждений законопроект о санкциях США против России может стать первым за нынешний срок полномочий Дональда Трампа санкционным законом, направленным против Кремля. Причём – довольно жёстким.

28 июля он прошел процедурное голосование в Сенате, где предложение поддержали 86 сенаторов, а против высказались лишь 12.

Отметим, что это еще не окончательное утверждение документа Конгрессом.

Для получения "зеленого света" от Белого дома соавторам законопроекта пришлось идти на уступки администрации Дональда Трампа.

О том, что представляет собой этот многострадальный законопроект, названный в честь его покойного соавтора Линдси Грэма, против кого именно он направлен, почему он не понравился демократам и каких последствий следует ожидать Украине, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ольги Ковальчук Сенат пробивает стену санкций: что за удар готовят в США для России и какой будет роль Трампа. Далее – краткое изложение статьи.

Покойного Линдси Грэма считали одним из самых активных сторонников Украины в Сенате. Последние полтора года своей жизни сенатор посвятил, в частности, попыткам законодательно закрепить карательные санкции против России за имитацию ею переговорного процесса.

1 апреля 2025 года Грэм вместе с коллегой из Демократической партии Ричардом Блюменталем представили законопроект, известный как Sanctioning Russia Act. В то время как администрация Дональда Трампа предпринимала безуспешные попытки добиться дипломатического завершения войны в Украине (в основном оказывая давление именно на Киев).

Это – документ, предлагающий реальные рычаги давления на Москву за её отказ от мирных переговоров.

В прошлом году после представления этого предложения его поддержали 84 из 100 сенаторов. Несмотря на такую широкую и двухпартийную поддержку, законопроект Грема-Блюменталя более чем на год "застрял" в неопределённости.

Судя по официальным заявлениям сенатора Грема и других соавторов проекта, причиной задержки в его рассмотрении стала позиция Белого дома. У Трампа требовали, чтобы решающее слово по введению новых санкций против России оставалось за президентом, а не за Конгрессом.

Летом 2026 года Белый дом наконец приступил к рассмотрению законопроекта. Реальные изменения в оценке ситуации Трампом произошли в начале лета 2026 года во время июньского саммита G7 во французском Эвяне. По завершении встречи хозяин саммита, президент Франции Эмманюэль Макрон, заявил, что все лидеры "семерки" согласились с тем, что Россия не проявляет серьезной готовности к миру.

Среди других причин – смерть Линдси Грэма, который как раз перед этим посетил Украину. Кроме того, в конце июля Украину посетила одна из наиболее приближенных к американскому президенту активисток движения MAGA, ультраправая блогерша Лора Лумер, которая сообщила, что отныне поддерживает Киев.

В результате переговоров с сенаторами Белому дому удалось добиться не одной уступки в законопроекте.

Прежде всего, максимальная ставка вторичных тарифов была снижена с 500% до "максимум 100%", то есть ставку президент будет выбирать сам. А применяться она будет только к пяти странам, которые были крупнейшими покупателями российских энергоносителей в течение последних 12 месяцев, и к пяти государствам, способствовавшим обходу санкций в отношении российской нефти в течение того же периода. Кого из каждой пятерки наказывать пошлинами – будет выбирать Трамп.

В настоящее время в пятерку крупнейших импортеров российской нефти входят Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Турция, а газа – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия.

Важно, что последняя версия законопроекта уже не привязана к процессу мирных переговоров, а делает ограничения обязательными для введения в течение 30 дней с момента вступления закона в силу, то есть не требует отдельного решения президента о введении санкций. А перечень предусмотренных санкций не ограничивается пошлинами.

В то же время сразу 10 сенаторов-демократов проголосовали против во время его процедурного рассмотрения. Некоторые критики среди демократов обеспокоены тем, что законодательство предоставит президенту беспрецедентно широкие полномочия по введению пошлин, в том числе и против торговых партнеров США.

Подробнее – в материале Ольги Ковальчук Сенат пробивает стену санкций: что за удар готовят в США для России и какой будет роль Трампа.