Молдова хоче залучити 130 млн євро від ЄБРР на системи зрошування

В уряді Молдови запускають переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо залучення 130 млн євро для розбудови систем зрошування, що збільшать можливості для сільського господарства країни.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

29 липня Кабінет міністрів Молдови схвалив початок перемовин з ЄБРР щодо отримання 130 млн євро у вигляді кредитів та грантів на модернізацію двох централізованих іригаційних систем.

За допомогою проєкту розраховують забезпечити для фермерів надійне джерело води для поливу та збільшити площі зрошуваних сільськогосподарських земель майже на 7 тисяч гектарів, що допоможе долати виклики, пов’язані зі зміною клімату.

Нагадаємо, у червні в Єврокомісії анонсували плани інвестицій у розвиток Молдови на суму до 641 млн євро.

Навесні оголосили, що українська "Укрзалізниця" отримає від ЄС та ЄБРР понад 50 млн євро на енергонезалежність та інші проєкти.