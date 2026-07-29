Молдова хочет привлечь 130 млн евро от ЕБРР на системы орошения

Правительство Молдовы начинает переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о привлечении 130 млн евро на развитие систем орошения, что расширит возможности сельского хозяйства страны.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

29 июля Кабинет министров Молдовы одобрил начало переговоров с ЕБРР о получении 130 млн евро в виде кредитов и грантов на модернизацию двух централизованных ирригационных систем.

С помощью проекта рассчитывают обеспечить фермерам надежный источник воды для орошения и увеличить площади орошаемых сельскохозяйственных земель почти на 7 тысяч гектаров, что поможет преодолевать вызовы, связанные с изменением климата.

Напомним, в июне в Еврокомиссии анонсировали планы инвестиций в развитие Молдовы на сумму до 641 млн евро.

Весной было объявлено, что украинская "Укрзалізниця" получит от ЕС и ЕБРР более 50 млн евро на обеспечение энергонезависимости и другие проекты.